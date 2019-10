28 oct 2019 sara corral

Alba Carrillo ha tenido unas semanas de lo más difíciles dentro de la casa de 'GH VIP 7', y es que tras las duras peleas que ha tenido dentro, su disputa con Jorge Javier Vázquez días después de su curva de la vida, ha dejado a la joven completamente devastada.

Kiko Hernández aseguraba que tras haber estado varias hora hablando con Lucía Pariente, madre de Alba, y recibir informaciones de otras fuentes, podía asegurar que la situación que vivía Alba Carrillo era límite en cuento refería a lo económico.

"No puede abandonar porque ha gastado todo el dinero que ganó en 'Supervivientes' en los juzgados. Fonsi Nieto no para de meterle demandas", decía Kiko Hernández, declaraciones con las que Kiko Matamoros no estaba de acuerdo.

"La única demanda que tiene presentada por la otra parte es para que los dos, Alba y la otra parte, tenga exactamente los mismos derechos", decía Matamoros, a lo que añadía: "Ni es el drama como lo cuenta ella ni a nivel económico ni emotivo ni nada".