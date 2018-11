22 nov 2018

La relación entre Kiko Matamoros y Sofía Suescun es buena. Muy buena. De hecho, en las últimas semanas la han estrechado tanto, que se ha llegado a especular con la posibilidad de una relación entre ellos -que ya se han encargado de desmentir-. Hasta el punto de que el pasado fin de semana él se refería a la ganadora de 'GH' como "lo más bonito de Telecinco" en una foto colgada en su Instagram.

Así que, ahora que Sofía ha dicho estar soltera y confirmado que lo suyo con Alejandro Albalá es agua pasada -al menos de momento, que estos también son de los de relaciones de idas y venidas-, Kiko ha opinado sobre el ex de su amiga. Y se ha despachado más que a gusto.

"Me alegro por Sofía, porque no esté con este señor, me parece un 'nini' y un bobo", decía ayer en un evento celebrado en 'Oh my club' sobre la ruptura sentimental. Lo hacía después de asegurar que no le importaría tener algo con Suescun y dejando, de nuevo, una puerta abierta a lo que ya han negado.

¿Por qué no voy a tener algo con ella?"

"¿Por qué no voy a tener algo con ella? Me parece una chica guapa, simpática… No voy a negar algo que ignoro. No sé si sí o si no. Te diría que sí, ¿por qué no lo voy a tener?", eran las declaraciones que ofrecía, dejando a más de uno con la boca abierta.

El tiempo dirá si dan un paso más... y si quieren mostrarlo al público o se lo guardan para ellos.

