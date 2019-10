29 oct 2019 sara corral

Ayer, el torero Fran Rivera se sincero en el programa de Susanna Griso, 'Espejo público' contando los motivos por los cuales no quería contar con Jesulín de Ubrique, exnovio de Belén Esteban, para su próxima corrida. Algo que ha sorprendido a todos los seguidores del toreo.

"Jesús quería que toreásemos Espartaco, él y yo porque el año que viene yo hago 25 años de alternativa, lo que pasa que claro iba a ser el cartel del Imserso", comenzaba diciendo el hijo de Paquirri, a lo que añadía: "Yo desde luego no voy a torear y Jesulín es un torero que bueno, está ahí pero bueno...".

Este nuevo frente del que todavía no se ha manifestado Jesulín, no es el único que el torero tiene abierto, y es que siempre suele estar envuelto en polémica. Bien por su opinión personal, por el mundo del toreo o por su propia familia, Fran siempre tiene algo que le atormenta.

Además, tras la polémica del último cartel en la corrida Goyesca, Fran ha querido decir algo: "No hablo de las contrataciones de otros toreros y tampoco voy a hablar de las de mi hermano, pero para mí ha sido una pena muy grande que Cayetano no haya estado, por circunstancias no ha podido ser".