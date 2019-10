29 oct 2019

Es cierto que los argumentos de Antonio David Flores para permanecer dentro de la casa de 'GH VIP 7' pasan, casi únicamente, por las anécdotas que ofrece a sus compañeros y a la audiencia sobre su tortuosa historia con Rocío Carrasco, madre de sus dos hijos (cuyo sufrimiento también ha expuesto). Pero también que las personas con las que convive le preguntan detalles al respecto él responde.

Ha vuelto a hacerlo. Y ha relatado episodios que no dejan en muy buen lugar a la hija de Rocío Jurado. En concreto, hay uno que nos ha dejado con la boca abierta y que habla de un ataque epiléptico del niño. La madre, a pesar de que fue avisada, no se presentó en el hospital. Sí lo hizo, al día siguiente, en un evento al que también acudió Mila Ximénez.

Otro de esos capítulos que Antonio David no puede perdonarle es que una Nochevieja, cuando David tenía 14 años, le dejara solo con una niñera. Ella salió a celebrarlo con su marido, Fidel Albiac, y dejó al menor solo con esa persona encargada de cuidarle.

Y por fin, después de todas las especulaciones que hemos escuchado sobre el asunto, oíamos de su boca la explicación de por qué el niño no asistió a la boda de su madre. Porque en estas semanas se ha pronunciado sobre el asunto todo el mundo... Y muchos tenían razón a la hora de asegurar que no fue, entre otras cosas, porque no estaba invitada su hermana, que lleva siete años sin hablarse con su madre.

Fue a través de un correo electrónico enviado por su abogado como se enteraron de que el joven estaba invitado al enlace, una manera que no le pareció para nada correcta a Antonio David: "Un mail, ¿pero qué clase de locura es esta?". No entiende que no fuese capaz de coger el teléfono y llamar a su hijo para invitarle de manera directa.