30 oct 2019

La presentación y promoción de 'Idol Kids', con Isabel Pantoja como protagonista absoluta, ha generado una enorme expectación. Sobre todo, poque no es habituao ver a la tonadillera, durante 15 minutos, hablando de sus hijos en una rueda de prensa cercana y relajada. Pero sucedió, y no tuvo reparos en ensalzar las virtudes de los dos.

Sí, de Chabelita también. Porque, aunque muchos no lo crean, su madre ya sabía que la autora de 'Ahora estoy mejor' (si no lo has escuchado, algo que nos extrañaría, aquí puedes hacerlo), llevaba una artista dentro. Isabel sentenció de manera tajante: "Mi hija canta muy bien". Y se hizo eo silencio. La Pantoja añadió que la niña, con tan solo 8 años, hizo los coros de su disco de villancicos, apuntando maneras para lo que hoy es.

Ojo, que para ese primer 'single' no pidió ayuda ni consejo a nadie de su ámbito familiar. Contaba minutos después de ver las declaraciones de Isabel en 'Sálvame' su sobrina Anabel, que a ellos les fue ya con el resultado final a muy pocos días de anunciar el lanzamiento del mismo. Es cierto que su madre lo escuchó y dio el visto bueno, pero cuando estaba ya todo montado.

Isabel, orgullosa de que a su hijo Kiko no le falte tampoco el trabajo, fue capaz fe dedicar esos piropos a Chabelita, a pesar de que no están en el momento más boyante de su relación. Incluso, después de que la joven insinuase que su madre había pedido que se la cortase un poco en sus comentarios familiares en 'El programa de Ana Rosa'.

Como decía Kiko Matamoros en plató, amor de madre...