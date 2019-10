31 oct 2019 sara corral

Alma Bollo, la hija de Raquel Bollo y Chiquetete sorprendió a todos hace un par de meses con la noticia de su embarazo, y aunque fue un momento difícil, sobre todo para su madre, quien se enfrento a todos sus compañeros de 'Sálvame' cuando dieron la noticia, parece que ahora todo esta yendo viento en popa.

Alma Cortés Bollo muestra por primera vez su tripa. pinit gtres.

A través de su canal de Mtmad, la joven ha mostrado por primera vez su barriga de embarazada y ha hablado este. "No voy a ocultar la barriga", comenzaba a decir la joven.

Y continuaba diciendo: "Por suerte o por desgracia siempre he sido una persona bastante delgada y en los primeros meses de embarazo mi barriga no se ha notado pero jamás la he ocultado y he subido fotos en bikini".

Alma Cortés muestra por primera vez su tripa de embarazada. pinit instagram.

"Estoy ganando peso y lo llevo bastante mal. Pero estoy gratamente sorprendida de cómo pensaba que me iba a poner a como estoy. Sólo he cogido unos 6 o 7 kilos y la médica me dice que está genial que prácticamente he ido a kilo por mes. No lo llevo muy bien porque no me puedo poner mis vaqueros que son de la talla 32 34 y mucha mallas me aprietan", decía la joven.

Además, ahora que cuenta con el pleno apoyo de su madre, Raquel Bollo, la joven de 19 años ha querido sincerarse diciendo: "No me veo guapa. Me veo muy cambiada. Siempre he tenido la cara muy delgada y me la noto muy ancha".