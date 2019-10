31 oct 2019

La tensión que se vivió el pasado martes en el plató del 'Límite 48 horas' de 'GH VIP 7' fue máxima. La entrada de Kiko Jiménez, tras su expulsión después de la repesca, hizo que saltaran las chispas con Diego Matamoros, que le llamó "machirulo" y "mierda" entre otras cosas ante las que el de Linares estalló.

Pero al margen de ese enfrentamiento dialéctico delante de las cámaras y de la ruptura de Kiko con Sofía Suescun, parece que el 'show' se trasladó instantes después a los pasillos de Mediaset. Jorge Javier Vázquez aseguraba que se habían dicho cosas muy gruesas. Las palabras del presentador venían horas después de que Kiko diera su versión, vía telefónica, en 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

El ex de Gloria Camila sostenía que Matamoros le había dicho que había tenido sexo con Sofía Suescun, hasta la noche del martes novia de Kiko. "Ayer, cuando salí de aquí, Diego en los pasillos me dijo algo muy duro. Me dijo: 'Que sepas que con Sofía he tenido relaciones sexuales'".

Soltaba la bomba ante una Suescun incrédula que encontraba la complicidad de Nagore Robles, presente en aquel instante de bronca entre ellos y que daba un versión diferente. "Diego dice: 'Bueno, yo con Sofía he tenido llamadas'. Y Kiko entiende que ha tenido relaciones sexuales. Hay dos versiones distintas: una es intentar hacer daño y otra es algo más sencillo", decía ella.

De una a otra historia hay un mundo. ¿Quién dice la verdad?