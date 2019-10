7 oct 2019

Lo dejó claro en su entrevista en 'Sábado Deluxe': Diego Matamoros no aguanta más la relación que está manteniendo su mujer, Estela Grande, con Kiko Jiménez dentro de la casa de 'GH VIP 7'. Tanto es así, que anoche ya no estuvo defendiéndola en 'El debate' y ya ha advertido que no irá a recibirla a plató el día que salga del 'reality'. Es más, sentenciaba que le pondrá las maletas en la puerta.

El hijo de Kiko Matamoros cree que Estela ha ido demasiado lejos. No solo por los gesto de cariño con el ex de Gloria Camila Ortega, sino por las palabras de esta, a la que parece darle exactamente igual cómo esté su marido. El juego, en el que algunos están viendo montaje, está yendo demasiado lejos y Diego ha descargado su dolor en Instagram.

"Joder... ¿por qué has jodido esto? El tiempo nos separará o nos juntará, pero que pena tirar algo tan bonito por algo tan barato y vacío", se puede leer junto a una imagen en blanco y negro en la que se ve la cara sonriente de Estela.

Desde el pasado jueves, el tonteo ha cruzado una línea muy peligrosa. Estela y Kiko duermen juntos y se dedican caricias. El debate es si son gestos propios de una amistad o hay algo más. Tanto Diego como Sofía Suescun, pareja de Kiko cuando este comenzó el programa, tienen claro que no todo vale y han dejado clara su postura de terminar sus relaciones.

Mientras, Estela y Kiko siguen dando vídeos y alimentando la eterna pregunta de si todo vale simplemente por el espectáculo.