31 oct 2019

El paso de Irene Junquera por la casa de 'GH VIP 7' (expulsada hace dos semanas), ha servido para ponerla en el ojo del huracán. La periodista deportiva tuvo que aguantar, nada más salir, las insinuaciones de que se había enamorado de Alba Carrillo, algo que desmintió de manera categórica. También las acusaciones de que tiene poca personalidad por cómo se ha relacionado en el 'reality'.

Ahora, ha querido hacer frente a esta segunda tanda de comentarios desagradables. Ha sido en su Instagram donde ha querido dejar las cosas claras. "Se me ha tachado de indolente, carente de carácter y de personalidad, y no pensaba pronunciarme precisamente porque no necesito demostrar nada a nadie y quien me conoce lo sabe", comienza.

Junquera hace un advertencia: "Pero sí voy a reivindicar mi derecho a comportarme como me nazca en una situación muy concreta y peculiar como es la casa de 'GH', porque desde fuera es sencillo criticar e incluso juzgar a las personas; yo soy leal, cariñosa y empática. Y tengo carácter, pero no mal carácter". Y añade: "Nunca he hecho un papel ni he buscado con mis actuaciones estar en más o menos videos, quizá ese ha sido mi error: el querer vivir la experiencia de una convivencia sin pensar en el concurso".

"Gracias a los que a día de hoy me seguís mandando mensajes cariñosos y gracias a los que opináis sobre mi paso por el programa, os haya gustado o no", continúa antes de hacer una reflexión final: "Soy consciente de que el conflicto es más atractivo para el espectador y que hay tramas dentro y fuera que tienen una gran fuerza mediática. Y lo entiendo. Cada uno, formamos parte de un todo, y, como en un equipo de fútbol, no todos los jugadores tienen el mismo papel. Yo he vivido el 'reality' a mi manera, tratando de no perder mi esencia a pesar de las circunstancias. Os mando un millón de besos".