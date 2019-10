1 nov 2019 c. rivas

Rosanna acaba de aterrizar de su luna de miel junto a Bisbal en Japón. Y no ha dudado en acudir a este acto benéfico en Madrid, para mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas más vulnerables. La modelo ha explicado lo comprometida que se siente con los proyectos solidarios en general, pero confiesa que los destinados a ayudar a los niños, son su debilidad. "Como madre las acciones solidarias para niños me tocan más el corazón. Me sale una vena como más sensible", dice Rosanna.

Como venezolana, ha querido recordar y darle todo su apoyo a las familias con niños pequeños que se encuentran en situación de pobreza en su país de origen. "Unicef también trabaja en mi país. Vivo muy mal los problemas de los venezolanos desde la distancia, y me es muy complicado ayudarles, ya que el gobierno no facilita los proyectos benéficos", explica la modelo.

"En sus giras david echa mucho de menos a nuestro bebé"

Además, asegura que uno de los problemas más importantes que viven los niños venezolanos es la desnutrición, sobre todo por el peligro que puede suponer para su salud como adultos. Ahora, Rosanna se siente más conectada con los problemas de las familias, influenciado por la llegada de su bebé Matteo de solo seis meses. Zanetti confiesa que está disfrutando muchísimo con la maternidad, y que no duda en aplazar todo tipo de cuestiones laborales para no perderse los primeros meses de su bebé. "Ahora lo que hago es trabajar más desde casa. He trasladado allí a mi equipo". Además, confiesa que el bebé es el ojito derecho de la familia. "Todos están muy contentos con el niño. David lo pasa fatal cuando tiene que irse de gira y siempre intenta hacer todas las videollamadas que puede". Y con su familia pasarán las Navidades, aunque no sabe todavía si será fuera de España.

Se mantiene al margen

Con respecto a la polémica que envuelve a David Bisbal, Rosanna no ha querido pronunciarse. "Me voy a mantener al margen. No voy a hablar sobre este tema", afirma. Pero sí ha querido dejar claro que se han dicho muchas falsedades son respecto a la polémica, y que son los medios de comunicación los que tienen la responsabilidad de decir la verdad. Además, explica que como a todas las parejas, este tipo de situaciones les afectan. "Aunque no quieras acaban afectando. Todos somos humanos".