16 oct 2019

No parece que las aguas vayan a calmarse entre David Bisbal y Elena Tablada. Al menos, no a corto plazo. Su guerra, desde que hace más de un año ella se sentara en 'Viva la vida' y destapara la caja de los truenos -puedes recordarlo aquí-, se ha convertido en uno de los temas recurrentes en la prensa del corazón.

Hace unos días, Elena aseguraba que, toda la información judicial que estaba saltando a la palestra, venía de la parte del cantante. Y pedía que se dejara bien claro que, lo único que desprotege a la hija que tienen en común, son todas esas filtraciones y declaraciones en los medios de comunicación.

Pues bien, ahora Bisbal vuelve a la carga. Lo hace en una entrevista publicada en la revista 'Diez Minutos' en la que acusa a su ex de ser una mentirosa. El almeriense sostiene que, lo único que le ha pedido judicialmente, es que no enseñe el rostro de la menor y que no la asocie a marcas. Vamos, que remarca esa acusación de que estaría utilizando a la niña para sacar tajada económica.

David contesta con un "no hay nada más que decir" al apunte del entrevistador de que en la última sesión de fotos de la colección de joyas de Tablada, se puede ver a su hija al fondo. Porque el artista hace mucho hincapié durante la conversación en eso, en que la única que se lucra es su ex.

Ahora, habrá que esperar a que Elena conteste. Porque seguro que, de una u otra manera, lo hace. Como decíamos, esto se ha convertido en una historia absolutamente interminable. Y la paz total ni siquiera se vislumbra en el horizonte.