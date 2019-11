4 nov 2019

Llegados a este punto de 'GH VIP 7', todos los concursantes (menos Hugo Castejón, que acaba de volver tras unas semanas fuera), son una auténtica bomba de relojería. El tiempo pasa y cada vez se hace más cuesta arriba, a pesar de que el final se acerca. Alba Carrillo ha estallado de nuevo. Esta vez, contra una Mila Ximénez con la que ha decidido poner punto y final a su relación.

Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que la colaboradora de 'Sálvame', que esta semana es jefa de la casa, no la haya liberado de la nominación. Su reacción ha sido pasarse al bando contrario y hacer buenas migas con aquella a la que parecía no poder ni ver hasta hace nada: Adara Molinero (que también tiene lo suyo con ese romance en ciernes con Gianmarco Onestini).

Mila justifcaba su decisión porque la ve "fuerte", y Alba considera que es justo ahora cuando se merecía que la dejase respirar. "Me he salvado dos veces 'in extremis', cuando por fin estoy fuerte lo justo hubiera sido que me hubieran dejado respirar esta semana", eran las palabras de la modelo.

Carrillo estallaba y, absolutamente desatada, le gritaba a Mila: "Ya que había cogido fuerzas me habéis vuelto a sumergir. Ahí le doy la razón a Adara... Estoy harta de que mi grupo dé por hecho que yo soy fuerte".

Mila había tomado la decisión de salvar a Antonio David Flores y se lo intentaba explicar a Alba: "Voy a cuidar el que necesita estar más en la casa". Ella, lejos de calmarse, atacaba con lo que Ximénez calificaba después como un golpe bajo: "Claro, como yo no voy hablándole de mi situación personal...",