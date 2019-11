5 nov 2019 sara corral

Iker Casillas ha vivido un año de lo más difícil, y es que tras haber sufrido un infarto, parecía que por un tiempo, para él y para su familia todo iba de mal en peor.

El joven asustó a todos sus seguidores cuando anunció haber sufrido un pequeño infarto mientras entrenaba. Una vez fuera del hospital, otra mala noticia azotaría a su familia.

A su mujer, Sara Carbonero, le diagnosticaron un cáncer el cual ha superado favorablemente. Ayer, Iker publicaba una foto en su cuenta personal de Twitter en la que aparecían sus botas de futbol, y bajo las que escribía: "6 meses y 3 días que estabais en la taquilla... "

Han sido muchos quienes han querido mandarle mensajes de apoyo y felicidad por su vuelta, entre ellos podía leerse: "Me alegro que vuelvas a jugar, aunque nunca hayas sido portero de mi equipo. Pero que vuelvas a jugar después de lo que te paso es para celebrarlo" o "Puedas o no puedas volver a competir como profesional, para mi as sido, eres y seras el mejor portero de la historia".

6 meses y 3 días que estabais en la taquilla pic.twitter.com/nDtjxfm1lq — (@IkerCasillas) November 4, 2019

Aunque el club Oporto le colocó entre la directiva y la plantilla, Iker siempre dejó claro que su sitio estaba en el campo, y así lo ha hecho.

Suerte Iker.