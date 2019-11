5 nov 2019 sara corral

La convivencia dentro de la casa de 'GH VIP 7' es cada vez peor, y es que las peleas son cada vez más fuertes y constantes, algo que está terminando de desquiciar a todos los concursantes.

Aunque hubo un momento en el que nos hicieron creer que podrían ser amigas, Adara y Mila han vuelto a la carga, sobre todo tras la repesca de Hugo Castejón, el primer enemigo de la colaboradora de 'Sálvame'.

Mila es la jefa de la casa durante esta semana, y por tanto, es quien decide el reparto de tareas. Sin embargo, ayer por la mañana cuando todos se levantaron, comprobó que Adara y Hugo no habían cumplido sus normas, y la batalla comenzó.

"Durante mucho tiempo la gente no te ha dicho nada porque está acojonada contigo porque estás todo el día gritando", decía Mila mientras alegaba que ese día nadie iba a hacer las tareas debido al incumplimiento de algunos.

"¡Desde por la mañana hay que discutir, no se puede ni desayunar, todo el día tocando las narices! Acojonados lo tienes tú que hacen todo lo que les dices. Tu jefatura empezó ya hace mucho tiempo. Eres insoportable, traidora", sentenciaba Adara.

"Yo lo que he hecho es cuidar de mi gente. Yo me he enfrentado con miuras y tú para mí eres un chihuahua, se acabó el miedo", decía Mila poniendo el broche final a la pelea.

La colaboradora ya ha asegurado que no aguanta más esta difícil situación pero, ¿abandonará finalmente el concurso?