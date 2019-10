30 oct 2019 sara corral

Hugo Castejón y Mila Ximénez se consagraron como los dos grades rivales de la casa de 'GH VIP 7' el primer día que el concurso dio comienzo. Tras graves disputas, la audiencia decidió expulsar a Hugo, quitándole un peso de encima a Mila quien aseguraba que no aguantaba más, pero el destino es caprichoso, y ahora han vuelto a encontrarse.

Gracias a la repesca, Hugo tuvo la posibilidad de volver a concursar y convivir dentro de la casa de Guadalix, algo que a Mila no le gustó. Aunque en su primer encuentro ambos, irónicamente, apalabraron enterrar en hacha de guerra, no han durado ni dos días en discutir.

"Tienes un sentido de la diversión un poco distorsionado", le empezaba a decir Mila a Hugo, a lo que este contestaba: "Lo que no soy es un amargado como tú". Poco a poco, la tensión ente ambos iba creciendo mientras el resto de concursantes miraban con cautela la situación.

"Yo no quiero aquí gente como tú que lo único que hace es buscar agujeros para meter la cabeza", decía Mila enfadada, a lo que el ex de Marta Sánchez contestaba: "Yo lo que no hago es trabajar para buscar las desgracias ajenas como tú".