5 nov 2019

Chiqui está hospitalizada. Lo ha anunciado ella misma en su cuenta de Instagram y ni la foto ni las palabras que la acompañan son tranquilizadoras para sus seguidores. De hecho, se he levantado revuelo y preocupación por el misterio que encierra la publicación de la concursante de 'GH'.

"Todo en la vida pasa por algo. Todo a la larga pasa factura", son las palabras que se pueden leer junto a una foto de un gotero dispensador de suero u otros medicamentos. Sin más. Sin dar explicaciones más allá de que hay algo que no va bien.

"Aún estoy aquí, con una reacción nerviosa por todo el cuerpo", explicaba un poco más tarde antes de añadir: "Gracias a todos por preguntar y, la verdad, subiré las fotos que me de la real gana, que para eso es mi red social, faltaría más. Al que no le guste, que no me siga. Corticoides, suero, etc".

Esto no servía para calmar los ánimos de sus 'followers', que le echaban en cara que sembrara el desconcierto y la alarma entre ellos y luego no contestara de manera clara a aquellos que se habían preocupado por ella.