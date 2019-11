6 nov 2019

Cuando parecía que la separación de David Bustamante y Paula Echevarría (que acaba de sorprender con este cambio de imagen) era un tema más que cerrado, llega Kiko Matamoros y lo reabre. El colaborador de 'Sálvame' soltaba ayer un bombazo en el plató del programa de Telecinco, asegurando que el punto y final a ese matrimonio se puso como consecuencia de una tercera persona.

Pero, ¿por qué parte llegó ese tercero en discordia? Por la de ella. Y se trataría de un actor cuya identidad no quiso desvelar Matamoros. "Esa pareja se rompe porque ella tiene una relación que no se ha dado a conocer", eran las palabras con las que hacía enmudecer a los presentes y a todos los que tenían encendida la tele en su casa en ese momento.

"Tengo una confidencia que le hace Paula a una íntima amiga y le cuenta cómo se encuentra su relación con David y con la otra persona", detallaba, tratando de dar la cara por el cantante quien, a su juicio, es una víctima a pesar de que se le dibujara como el gran "villano" en toda esta historia.

Kiko asegura que, aunque en un principio Bustamante no quiso creer que hubiese alguien entrometiéndose en su relación, con el tiempo acabó abriendo los ojos y dándose cuenta de que las sospechas de las que le estaban advirtiendo en su entorno eran más que reales.

¿Por qué no ha salido hasta ahora a la palestra esta historia? Porque no ha interesado. Al menos, eso es lo que cuenta Matamoros, que dice que es este y no otro el motivo por el que, finalmente, decidieron poner punto y final a más de una década de amor.