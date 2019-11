5 nov 2019 alba llano

Siempre es un buen momento para un cambio de look radical sobre todo si lo que queremos es dar un giro de 180 grados a nuestra melena, eso es lo que Paula Echevarría nos venía adelantando desde ayer en sus stories de Instagram y finalmente ¡lo ha hecho! La asturiana se ha decidido a cortar por lo sano y ha cambiado esa clásica melena extralarga que le hemos estado viendo todos estos meses por ese corte de pelo que no nos cansamos de ver en Instagram, en las pasarelas y a nuestras celebrities favoritas. Y si aún no lo has adivinado nos referimos a uno de los cortes que será TENDENCIA con mayúsculas este otoño: el long bob.

Pero la actriz no se ha conformado con el clásico long bob igualado en capas, sino que ha preferido aportar un extra de volumen a su cabello a través de capas desigualadas y más cortas en la parte del flequillo.

Paula Echevarria con María Baras, de Salón Cheska, la artífice de su primer cambio de look en 13 años.

¿El resultado? Una melena repleta de movimiento, una imagen completamente renovada y mucho más juvenil. Todo esto a través de este nuevo corte de pelo que ha sido obra de la estilista María Baras (Salón Cheska) y que ella misma define como “un estilo fácil de cuidar para el estilo de vida de Paula. Además, es un corte muy versátil, que favorece a cualquier tipo de rostro”, asegura.

El proceso del corte, paso a paso.

Pero sin duda lo que más nos ha gustado de este cambio de look de Paula Echevarría, es que es toda una demostración de que el pelo corto también puede ser un pelazo. Algo que hasta el momento siempre hemos relacionado con esas clásicas melenas largas, lisas y castañas. “Ahora Pantene está dando un giro a su imagen promoviendo que cada uno debe tener el pelo que desee y que cualquier tipo de pelo puede ser un pelo Pantene”, asegura la propia actriz cuando le preguntan sobre este repentino cambio de look, que no puede parecernos más favorecedor.

La melena de Paula antes de cortar.

Pero no solo nos ha conquistado a nosotras, de hecho también ha hecho enloquecer a sus más de dos millones de seguidores de Instagram. Tanto es así, que en tan solo una hora ya acumula más de 39 mil me gusta y más de 800 comentarios repletos de piropos para esta nueva imagen de la actriz: “Qué guapa, Paula, te sienta de maravilla”, “Estás guapísima”, “Muy guapa, mejor y más juvenil que con el pelo tan largo”, “Muy favorecedor el corte. Te sienta genial”, han sido algunos de los comentarios que hemos podido leer.

La melena de Paula después de cortar ¡mucho!

Está claro que Paula Echevarría siempre se apunta a todas las tendencias y por eso no nos extraña nada, que tampoco se haya podido resistir al corte estrella del otoño. Un corte de pelo al que ya se han apuntado una larga lista de famosas como Nagore Robles, María Pedraza o la influencer Alexandra Pereira. ¿Te atreverías a lucirlo como Paula Echevarría?