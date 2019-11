6 nov 2019 sara corral

Gianmarco Onestini y Adara Molinero son los protagonistas del momento de la casa de 'GH VIP 7' y es que su acercamiento cada vez más íntimo ha levantado un muchas dudas. Desde fuera, Hugo Martín, marido de Adara, está pasando uno de los tragos más difíciles del concurso.

Son muchos quienes han creído que todo este romance era un montaje de Gianmarco, y ayer, Ivana Icardi, exconcursante de la edición italiana de 'GH' llamó a 'Sálvame' para contar algo que nadie esperaba.

Y es que la parecer, el italiano estaría repitiendo estrategia con Adara. "Yo también tenía novio y me confundía, y cuando salí él lo negó todo", decía Ivana, a lo que añadía: "Conmigo era igual, me cantaba, me acariciaba bajo la sábana...."

Hasta el momento, todo el mundo está bastante confundido con la situación, sobre todo tras las declaraciones de Adara le dio al Maestro Joao donde habla de su matrimonio como algo en pasado. ¿Será un montaje, o será amor verdadero?

Tendremos que seguir de cerca esta historia.