6 nov 2019 sara corral

Tras la estrecha relación que Estela Grande, mujer de Diego Matamoros y Kiko Jiménez, novio de Sofía Suescun protagonizaron en 'GH VIP 7' las especulaciones sobre sus relaciones fuera de la casa no paran de crecer. Sin embargo, aunque Diego era una de las víctimas, ahora se ha convertido en verdugo, y es que son ya varias personal quienes le acusan de infidelidades.

Ayer por la tarde, Samira Salomé, extronista de 'Mujeres Hombres y Viceversa' acudió al plató de 'Sálvame' donde contó algo que, sin duda, no consiguió pasar desapercibido.

Samira aseguró haber estado hablando con Diego el pasado día 19, y al ver su anillo le preguntó, cosa a lo que este contestó. "Me dijo que no sabe, que ya se verá", contaba Samira.

Además, la joven afirmó haber sido invitada al reservado con ellos y ha añadido: "Pasaron cosas pero no nos besamos.No estoy aquí para romperle el matrimonio a nadie".

"No me he besado con él, me he comido la oreja y estuve rozándome. Fue un roneo nivel Dios", sentenciaba Samira. Por otro lado, y fuera de todo pronóstico, Kiko Matamoros se abalanzó para defender a su hijo. "Esto es un montaje como la copa de un pino", decía el colaborador.