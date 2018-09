17 sep 2018

Diego Matamoros se convritió en el protagonista indiscutible de la noche del sábado. En su entrevista, el hijo de Kiko Matamoros no dejó en muy buen lugar a su padre.

Durante el debate de 'GH VIP', su hermana, Laura Matamoros, fue preguntada por ello. Muy apenada, la que fuese concursante de la última edición del 'reality', confesó "No estoy bien. Es muy complicado saber llevar esta situación y no me quiero romper", comenzaba a relatar aguantándose las lágrimas.

"Creo sinceramente que se va a arrepentir toda la vida por lo que está haciendo. No está sabiendo hacerlo correctamente", ha afirmado con la voz contenida, y ha seguido: "No me esperaba esto. Para mí ha sobrepasado todos los límites y creo que en cierto sentido no está pensando lo que dice o lo que hace".

Desde el plató, mandó una recomendación muy clara a Diego, con el que no ha hablado tras su entrevista en el 'Deluxe': "Debería reflexionar sobre esta situación y darse cuenta que es una familia entera, que aunque esté desestructurada, hay gente a la que esto le duele mucho".

