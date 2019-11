7 nov 2019 sara corral

La relación entre Mila Ximénez y Hugo Castejón no ha sido nunca buena, pero desde que el ex de Marta Sánchez volvió a la casa, todo ha ido de mal en peor, así que Mila está planteándose tomar una drástica decisión que sin duda no pasará desapercibida.

Son muchos quienes no aguantan la convivencia con Hugo, pero sin duda, Mila es quien peor lo está llevando. "¿No dice que yo me dedico a cargarme vidas? Pues se va a enterar. Por contrato no quiero coincidir con él en un plató, en ninguna gala, intentaré no verle nunca y probablemente le ponga una demanda por acoso y maltrato psicológico aunque no llegue a ningún sitio", decía Mila

Además, la colaboradora de 'Sálvame' ha pedido a sus compañeros de programa y a los fans de Belén Esteban que echen a Hugo de la casa para poder seguir concursando tranquilamente.

Hasta el momento, parece que pese a las peticiones de los concursantes, Hugo se ha convertido en uno de los favoritos para la audiencia. ¿Aguantarán la presión? Tendremos que esperar para verlo.