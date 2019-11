8 nov 2019 sara corral

Chelo García Cortés quiso sorprender ayer a todos los colaboradores de 'Sálvame' con un mensaje para Rocío Carrasco. Aunque la verdad, es que ellos prefirieron dormirse mientras está contaba la historia con intriga al resto del público.

"Decidí alejarme porque no me fiaba de su amiga Cristina Blanco, le hizo mucho daño", comenzó diciendo Chelo, a lo que añadía: "Sé los problemas que tuvo porque lo viví, si no los ha hecho públicos, yo no los voy a sacar, pero Antonio le ha dado mala vida".

Chelo asegura no saber el motivo por el cual Rocío ha estado tanto años en silencio, y ha dicho: "Me hubiera gustado hablar con vosotros en privado porque para defenderos necesito conocer verdadera historia".

Sin embargo, el mensaje de Chelo era muy claro. "No puedo defenderte porque no me dais armas para hacerlo", decía , y añadía: "A veces hay que dar un golpe en la mesa y contar la verdad".