8 nov 2019

Dice Shakira que cuando eres joven no le das tanta importancia a la familia. Y tiene toda la razón. ¿Cuántos de nosotros siendo adolescentes hemos odiado a nuestros padres cuando nos castigaban o reñían porque éramos imperfectos? Ahora sufrimos el proceso a la inversa. Pero cuando llegamos a la madurez, y más aún cuando atravesamos baches vitales, divorcios, enfermedades, se convierten en nuestros pilares. Solo confiamos en ellos, porque con una sola mirada nos entienden y no nos juzgan.

Ni qué decir de la pareja. Aunque muchos han interpretado al ver el documental que el futbolista del Barça y la cantante atravesaron una grave crisis cuando ella se quedó sin voz y sin ganas de volver a la música, no es cierto. Ella no se hubiera levantado de no ser por él. Solo hay que ver la escena de él recostado sobre el piano, viéndola ensayar en su primer concierto tras el regreso. Le brillan los ojos y su rostro es de admiración.

Lo suyo fue una relación que sorprendió a muchos. Ambos millonarios, guapos y con éxito. Nadie apostaba por ellos. Y aunque no han sellado su amor por ningún rito, han formado una familia preciosa. Para Shakira sus hijos son lo más importante y los disfruta. Y se lamenta, como todas las que trabajamos y nos separamos muchas horas de nuestros hijos, pensando si es o no una buena madre.

La colombiana es una estrella mundial que ha sabido devolver al mundo lo que este le ha dado. Dedica tiempo y dinero a su país de origen para ayudar a que los niños de las favelas puedan algún día cumplir sus sueños. Ella ha vuelto a cantar gracias a la medicina y al cariño de los suyos y de sus ‘fans’. Este documental es su manera de dar las gracias y de conocerla un poco más. Muy recomendable verlo.