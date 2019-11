9 nov 2019

Belén Esteban celebraba ayer rodeada de seres queridos su 46 cumpleaños entre sonrisas, gestos de afecto y caras muy conocidas en la famosa discoteca madrileña Kapital. La colaboradora, que solo ha pedido un deseo este año y es poder aumentar la familia con su marido Miguel, puso al mal tiempo buena cara durante la celebración pese a las grandes ausencias de la noche.

Y es que, aunque Belén se encuentra en uno de sus mejores momentos, no puedo evitar pensar en las personas que ya no están. Dos grandes ausencias marcaron la velada. La primera, la de María Patiño a la que le fue imposible asistir a la fiesta, aunque fuese solo para soplar las velas con su amiga Belén. La segunda ausencia, la de Belén Ro, ya que las cosas entre ambas no van precisamente viento en popa...

Pero lo más duro para Belén fue sin duda, que ayer, su difunto padre cumpliría años, por lo que no dudamos que fue un día muy emotivo para la colaboradora, sobre todo, con tantos seres queridos a su alrededor, pero que supo disfrutar al máximo pese a las adversidades.