11 nov 2019 sara corral

A pesar de haber tratado de tener una buena convivencia dentro de la casa de 'GH VIP 7', Alba Carrillo y Antonio David Flores están empezando a enfrentarse diariamente. Alba, que ha sido siempre muy amiga de Rocío Carrasco, exmujer de Antonio David Flores, ha intentado mantenerse al margen de esa relación mientras su estancia en la casa durará. Sin embargo, no ha conseguido hacerlo.

"El comportamiento de Antonio David es totalmente deleznable, ha sobrepasado todas las barreras y porque le he frenado en seco, yo nunca he hablado de cosas personales de él. Para mí es una persona que no es digna de mi confianza y con la cual no voy a hacer ninguna intención de arreglar nada. Convivo con él, en ese sentido no tengo ningún problema, pero mi puerta está totalmente cerrada", comenzaba diciendo Alba Carrillo dentro del confesionario.

Y continuaba: "Me he venido dando cuenta las últimas semanas de que es un estratega agazapado. Nosotros tenemos una responsabilidad aquí dentro porque estamos trabajando, tenemos que dejarnos la piel porque esto salga adelante y hay gente que no lo está haciendo, no se está mojando lo más mínimo".

Además, la concursante ha querido zanjar el tema diciendo: "Todas las líneas rojas las ha rebasado. No le voy a tratar mal, pero no le voy a tratar... Rocío jamás en la vida me ha dado instrucciones de nada. Lo único que ha hecho es apoyarme en momentos muy duros y nunca me ha dicho nada malo de él. No le voy a seguir el juego".

¿Qué pensará Antonio David cuando escuche todas estas declaraciones?