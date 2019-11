11 nov 2019

Las palabras de Gianmarco Onestini hacia Adara Molinero justo antes de salir de la casa de 'GH VIP 7' la dejaron descolocada. De hecho, fue Jorge Javier Vázquez quien le echó en cara al italiano, ya en el plató de Mediaset, que no hubiese sido más claro, porque la había dejado destrozada.

Tres días después, puede que los vídeos vistos y con varias piezas del puzle encajadas, Gianmarco se sentaba en el mismo plató, pero esta vez ante Jordi González. Era en ese ambiente donde lanzaba un mensaje que podría interpretarse como una auténtica declaración de amor a la compañera a la que ha dejado en Guadalix de la Sierra.

Porque, esta vez sí, era claro y contundente en sus afirmaciones. "Estaba echo polvo tras dos meses aislado y encontrarme todo, ya estoy más sereno y lo tengo todo claro", excusaba haber sido tan tibio el pasado jueves. "La estoy esperando y quiero estar con ella fuera", por sin pronunciaba las palabras que todos estábamos esperando, aunque ella, aislada dentro del 'reality', no pudiera escucharlas.

"La echo de menos, sobre todo por la noche, pasábamos mucho tiempo en la cama y me hace mucha falta. Necesito ver qué hace y la vi oliendo mi almohada", proseguía con ese desahogo, dando todos los detalles que no se había atrevido a verbalizar tres días atrás.

Jordi era directo en su pregunta: "¿Por qué hablas tanto ahora y el otro día con Jorge Javier te costó tanto?". Gianmarco tampoco daba rodeos: "Por respeto a lo que ella me dijo. Ella me ha pedido que no dijera nada hasta que ella saliera y que defendiera siempre que solo somos buenos amigos".

Todo esto transcurría ante la atenta mirada de Helena, madre de Adara (la pareja de ella, tras ver cómo confesaba su amor por Gianmarco, ya advirtió que no se sentaría más a defenderla), que no se cortaba a la hora a de exponerle sus dudas en sus sentimientos, mientras él repetía que era sincero, que solo tenía que fijarse en las miradas que se dedicaban.