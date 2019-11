11 nov 2019 sara corral

Hugo Castejón ha sido uno de los concursantes más polémicos de 'GH VIP 7', y es que desde que entró a la casa, sus continuas peleas con el resto de concursantes provocaron un situación insostenible para la convivencia, lo que llevó a la audiencia a expulsar al ex de Marta Sánchez.

Tras la repesca ofrecida por la audiencia que permitió a Hugo volver a entrar en la casa, la situación es semejante a la anterior, algo que tras las últimas nominaciones ha llevado al cantante a derrumbarse.

"Estas nominaciones son desagradables, pero no son sorprendentes. Reflejan el aislamiento que estoy viviendo, la exclusión que estoy viviendo y tiene que quedar claro también que no soy yo la persona que se autoexcluye, sino que me están excluyendo y lo paso mal", comenzaba diciendo Hugo.

"La vuelta aquí no ha sido fácil. Diría casi que mi estado natural en esta casa es el de la soledad aderezada con ciertos ataques y humillaciones", continuaba diciendo.

Y sentenciaba: "Tengo que mirar para adelante y ser fuerte. Soy una persona que intenta ocultar siempre ese lado de sufrimiento y de debilidad, pero se que lo paso mal, que han sido muchas horas solo por la casa, sin que nadie te haga caso".