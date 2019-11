11 nov 2019 sara corral

Compartir en google plus

Kristen Stewart, la protagonista de la saga 'Crepúsculo' ha decidido hablar sobre la relación que mantuvo con su compañero de reparto Robert Pattinson. Y es que la pareja, que se proclamaron como una de las parejas más perseguidas y adoradas del momento, lo pasó bastante mal con la presión social que les llevó a su ruptura, algo de lo que la joven actriz ha decidido hablar.

Tras el besó que la joven protagonizó con el director Rupert Sanders mientras seguía en su relación con Robert, todo se derrumbó. "¿Quién me hubiese creído si lo hubiera contado en aquel momento? No era importante… era lo que se veía. Sí te besas con alguien en público… Nunca me llamaron para la segunda parte de la película porque todo fue un escándalo muy mediático. Les daba miedo", decía la joven actriz.

"Estuvimos juntos durante muchos años, fue mi primer amor. Es el mejor", decía Kristen mientras hablaba de la relación que tuvo con Robert, y añadía: "No caminábamos de la mano pero no poder hacerlo era un asco".

La joven, que ha desvelado que incluso llegó a plantearse casarse con el actor, ha querido sentenciar sus palabras diciendo: "Siempre he pensado que él era el indicado".