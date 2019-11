12 nov 2019 sara corral

Tras el indiscutible acercamiento entre Adara Molinero y Gianmarco Onestini dentro de la casa de 'GH VIP 7', fuera, todas las alarmas han saltado, sobre todo tras las declaraciones de la joven en las que dejaba ver que su matrimonio no pasaba por un buen momento.

Ayer, la tía de Hugo Sierra entró en directo al programa 'Salvame' para hablar sobre el concurso de Adara. "Me dijo que la que está dentro no es ella y que no sabe por qué actúa así", comenzaba a decir la tía, y añadía: "Hugo ha trabajado toda su vida, si no lo hace ahora es porque querrá esta con el bebé".

"Me acuerdo cuando le mandaban mensajes advirtiéndole de que era una niña muy mimada", sentenciaba la tía, a lo que añadía: "Si tu respetas a tu pareja, no metes a otro en la cama".

La tía de Adara también ha decidido romper su silencio y hablar, y esto es lo que ha dicho: "Tiene que hablar con Hugo, tiene que hablar con él y ver qué es lo que quiere hacer, si no es feliz con él… pues que no siga".