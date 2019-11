5 nov 2019 sara corral

El indiscutible acercamiento entre Adara Molinero y Gianmarco Onestini dentro de la casa de 'GH VIP 7' está dando mucho de lo que hablar. Y es que la pareja la de joven, Hugo Martín está sufriendo mucho al ver las últimas imágenes y declaraciones de la concursante. Su madre, llamó ayer a 'Sálvame' con una declaración dejó al plató helado.

"¿Quién no ha tenido un Gianmarco en su vida o un vecino o muertos en el armario? La vida es así", comenzaba diciendo la madre de Adara, a lo que añadía: "Ellos dos juntos se metieron en esto y pienso que los dos juntos, pase lo que pase, deberían salir".

Y continuaba: "Él tiene que ser consciente de que tiene mi edad, tiene la edad del padre de Adara y ella tiene 26, no es lo mismo la cabeza de 26 a la de un señor de 46".

Hugo se derrumbó la pasada gala de Halloween dejando a medio plató muy preocupado. Sin embargo, frente a esta acción, la madre de Adara ha respondido diciendo: "Le toca tirar del carro y si no que no se hubieran metido en esto, que no se hubiera ido con una niña de 26 años".