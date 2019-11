12 nov 2019 sara corral

Noemí Salazar se ha proclamado por tercera vez líder de la casa de 'GH VIP 7', y gracias a ese cargo ha podido mover las nominaciones salvando a algunos de sus amigos. Sin embargo, la joven se siente mal consigo misma por esta acción. ¿A qué se debe?

Tras haber recibido este poder, Noemí decidió salvar a Antonio David Flores de la expulsión semanal, y poner en su lugar al Maestro Joao. "Me da lache mirarle super, se que no es mi amigo, pero me da vergüenza", comenzaba diciendo en la concursante

"Antonio David es mi amigo, además le conozco de fuera. Su primo trabaja con mi marido y se que su situación es muy difícil. Por eso le salvé", decía una y otra vez Noemí.

Por otro lado, Hugo, que ya ha protagonizado un tenso momento con la 'reina del brillo', tiene su propia teoría sobre las nominaciones de Noemí. Además, la ha acusado de ser una cobarde. Y todo se remonta al día que decidió nominar a su amiga Alba Carrillo por su increíble bajón emocional.