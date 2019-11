13 nov 2019

¿Puede haber algo peor en la vida que estar privado de libertad y sin información del exterior, como les pasa a los concursantes de 'GH VIP 7'? Bueno, puede que esa privación de los movimientos sin el pastizal que cobran por cada semana en Guadalix de la Sierra. Y, también, que te encierren en un espacio más pequeño con el peor de tus enemigos.

Lo pudimos comprobar anoche, durante el 'Limite 48 horas'. A Mila Ximénez la encerraron junto a Hugo Castejón, el hombre que dijo que, esta segunda oportunidad que le había dado la audiencia con la repesca, la iba a usar para agitar a sus compañeros y dar vida al 'reality'. En realidad, lo que ha conseguido es desquiciar a la colaboradora de 'Sálvame'.

Como decimos, verse al lado de su enemigo en esa prueba semanal en la que hay una verja que sube y baja y deja encerrados a los concursantes de manera semanal, le provocó una crisis como nunca antes habíamos visto. "¡No, por favor, no me hagáis esto! ¡Súper por favor, no me hagas esto! Me voy, te lo juro", eran sus palabras desesperadas, antes las que el súper le advertía que no iba a ceder.

"Que no puedo, que me saquen, por Dios. ¡Lo suplico!", insistía ella, mientras que Castejón trataba de quitar hierro al asunto y colaborar: "Tranquila Mila, que no lo podemos pasar muy bien". Ella seguía dentro de ese bucle que supuso la primera vez en la que hubo una opción real de que esta abandonase el 'reality'.