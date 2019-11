13 nov 2019

La entrada de Adara Molinero en 'GH VIP 7' puede haber supuesto el punto final sin retorno a su historia de amor con Hugo Sierra (los motivos que han llevado a esta situación), con quien hace unos meses se convertía en madre. Lo cierto es que los gestos de cariño, rozando el tonteo inadmisible para quien crea ciegamente en la fidelidad, de ella con Gianmarco Onestini habrían sido la puntilla.

Si bien él había asegurado que su relación no estaba en peligro de muerte cuando comenzó el 'reality', lo cierto es que con el devenir de los vídeos quedaba más que claro que no estaban en su mejor momento. Ella llegó a gritar a los cuatro vientos a la audiencia de Telecinco que no tenían relaciones sexuales (posteriormente se explicó que por una operación a la que se tuvo que someter él y que le impedía estar al 100%).

Lo cierto es que, tras la declaración mutua de amor de Adara y Gianmarco, Hugo tiene más que claro que no hay vuelta atrás, aunque quiere mantener una conversación con la mujer con la que lleva algo más de un año compartiendo su vida y, lo que es más importante, junto a quien tiene un hijo.

Precisamente es un asunto del pequeño lo que se resalta este miércoles en a portada de la revista 'Lecturas'. El padre de la criatura no deja lugar a la duda: en caso de que la relación culmine en ruptura, piensa luchar para hacerse con la custodia del menor a toda costa.

Sobre todo, porque, según sus palabras, le ha "despellejado". Fue esa presión y ese dolor tras escuchar las duras palabras que le dedicaba en televisión lo que provocaron que Hugo se retirara de los focos. No podía soportar los vídeos que le ponían, con esa mujer a la que ama (porque, a pesar de todo, lo sigue haciendo) diciendo esas barbaridades de él y de su relación.