13 nov 2019 sara corral

Nuria Roca y Juan del Val ya nos tienen acostumbrados a demostrarse su amor en público. Sin embargo, el marido de la periodista ha querido sorprender a su amada con un bonito mensaje que sin duda, no ha pasado desapercibido por todos sus fans.

"Llego a casa y me encuentro esta foto que hacía años que no veía... Disculpadme, pero yo no he visto una mujer más guapa en toda mi vida", escribía Juan en su última publicación de Instagram.

La foto, donde podemos ver a una Nuria Roca radiante y muy joven, se ha llenado de bonitos comentarios por parte de amigos y fans entre los que pueden leerse: "Es que es preciosa", "Es cierto que lo es, la vi hace años en la radio y me impactó su belleza natural" o "Me emociona cuando dejáis ver lo mucho que os queréis. En este mundo con tanta cosa falsa es muy singular".

Sin embargo, esta no ha sido la única publicación en la que Juan alaba a su mujer, hace no mucho compartió una tierna imagen con un divertido mensaje. "Cuando te invitan al hipódromo, ella es una Diva y tú parece que vas a 'la feria del ganao' a vender un mulo", escribía el periodista.