26 nov 2018

Parecía que Nuria Roca había dejado muy claro su estado sentimental en 'El Hormiguero', programa en el que actualmente colabora. La periodista ha asegurado ser muy transparente y quizás es eso de lo que ahora se arrepiente.

En pleno programa, aseguró que su relación sentimental no va tan bien como esperaba y que ambos están acudiendo a terapia de pareja: "Llevo 20 años con mi pareja y me gustaría hacer y deshacer más la cama. He empezado a ir a terapia de pareja. Fui la semana pasada", confesaba.

Sin embargo, parece que Nuria Roca no está muy de acuerdo con los titulares que los medios han usado para definir su relación. Por eso, aprovechando la IX edición de la cena benéfica organizada por el Doctor Iván Mañero, la presentadora ha querido hablar: "Yo no tengo ningún trajín. Tienen trajín los que escriben titulares y se inventan las cosas. Existen los cyber bites, que consiste en escribir un titular que sirve de anzuelo para que vayas a leer una noticia que no tiene nada que ver. Es una estafa y una mala praxis", explicaba.

Durante su entrevista, Nuria Roca ha afirmado que su relación junto a Juan del Val es estupenda y que ambos, junto a sus tres hijos, son muy felices.

