15 nov 2019

Ha pasado una semana desde que Chabelita Pantoja celebrase su cumpleaños y aún sigue coleando la nueva batalla entre ella y su hermano, Kiko Rivera. A decir verdad, en esta ocasión, fue el 'DJ' quien dio el primer paso para la confrontación, con unas palabras muy duras en las redes sociales cuestionando que su hermana conociera el significado real de lo que es la familia.

La joven, que se sabe apartada del núcleo de Cantora desde hace tiempo (principalmente por las declaraciones que ha hecho sobre ellos en los medios de comunicación en los últimos meses y que les ha hecho cortar por lo sano) ha compartido un par de vídeos en sus 'stories' de Instagram que son, mayormente, una puñalada hacia su hermano.

En el primero de ellos se puede ver cómo hay un regalo, el que para ella es el mejor de todos los que ha recibido. En el segundo, en el que se descubre dentro de un paquete un dibujo que le ha hecho su hijo Alberto, escribe: "Eso es la familia". Sin duda, una manera muy sutil de contestar a aquellas duras palabras de su hermano.

Para el que no las tenga presentes, las recordamos. "No sabes lo que significa la palabra familia, tampoco has querido entenderlo. Aun así siempre fuiste mi ojito derecho. No nos hablamos y no creo que lo haga ya que me has fallado en lo más profundo de mi", comenzaba.

"Pero como cada año tengo que felicitarte en el día de tu cumpleaños. Aunque sea por aquí y no me apetezca hablar contigo lo más mínimo es lo menos que puedo hacer. Que tengas un feliz día @isapantojam", finalizaba Kiko ese ataque directo que, ahora, tiene respuesta.