10 nov 2019

Este fin se semana ha estado marcado por los cumpleaños de dos de las socialités más famosas en nuestro país. Belén Esteban y Chabelita Pantoja cumplían años. La primera 46, y la segunda 24. Sin embargo, parece que cumpleaños de la princesa del pueblo ha sido mucho menos amargo que el de la hija de Isabel Pantoja. ¿Por qué? Una felicitación muy directa habría truncado el día especial de Chabelita.

Y es que, su hermano Kiko Rivera le dedicó a través de Instagram unas duras palabras.

"No sabes lo que significa la palabra familia, tampoco has querido entenderlo. Aun así siempre fuiste mi ojito derecho. No nos hablamos y no creo que lo haga ya que me has fallado en lo más profundo de mi corazón. Pero como cada año tengo que felicitarte en el día de tu cumpleaños. Aunque sea por aquí y no me apetezca hablar contigo lo más mínimo es lo menos que puedo hacer. Que tengas un feliz día @isapantojam". Ante este duro mensaje, Irene Rosalesse ha pronunciado.

Ha sido en el programa 'Viva la vida' donde colabora y ha asegurado que respetaba la decisión de su marido, "él ha querido hacerlo así". No obstante, reconoce que la primera impresión fue de sorpresa y solo pudo pensar "madre mía". También desvelo que para Kiko, la relación con su hermana es algo importante y que quizás fue su manera de decirle que la echa de menos...

De momento solo el tiempo dirá.