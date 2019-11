16 nov 2019

Las fotos de Jaime Ostos del pasado mes de agosto, en muletas y con un aspecto bastante desmejorado ya alertaron del delicado estado de salud del torero. Lo que todo empezó con un lumbago que le impedía andar con normalidad ha terminado con dos ingresos en el hospital de Montepríncipe debido a un edema agudo de pulmón.

El programa Socialité dirigido por María Patiño ha sacado a la luz las imágenes del diestro tumbado en la camilla rodeado de su familia. Ostos se encuentra actualmente en casa en compañía de su mujer María Ángeles Grajal y su hijo Jacobo Ostos bajo la atención de un fisio.

La propia María Ángeles confirmaba, en su última aparición pública, que la salud de su marido no atraviesa por su mejor momento y parece que no levanta cabeza a sus 88 años. "Jaime está mal, ya lleva dos meses y medio, casi tres y ahí está, tampoco me gusta mucho hablar del tema", comentaba.

Jacobo por su parte, ha declarado a 'Socialité' que su padre "ha perdido 15 kilos y no tiene fuerza para sujetarse en muletas. Está muy delgado" "A día de hoy tiene que caminar con un andador, como un anciano", sentenciaba.