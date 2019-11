17 nov 2019

El pasado 15 de noviembre, Albert Rivera entraba en una década nueva cumpliendo 40 años y con un giro en su vida que nunca hubiera imaginado hace tan solo una semana. Un mes intenso en el que ha tomado la decisión de alejarse de la política y centrarse en sus amigos, familiares y sobre todo, en su pareja Malú, que ha estado junto a él en todo momento.

Así, este viernes, el ex líder de Ciudadanos celebró su cumpleaños en el domicilio madrileño de la cantante junto a algunas caras conocidas como Begoña Villacís, Juan Carlos Girauta o José Manuel Villegas. Según la revista Semana, algunos invitados destacaron lo bien integrada que Malú se encuentra en el entorno de Albert.

Begoña Villacís sale del domicilio de Malú tras celebrar el cumpleaños de Albert Rivera. pinit gtres

El político aprovechó el acontecimiento y no dudó en dar las gracias a todos los que han estado con él a través de Instagram, donde publicó una fotografía de su tarta junto a este emotivo mensaje: "Empiezo una nueva etapa en mi vida, con más libertad, más ganas de vivir que nunca, la ilusión de empezar nuevos proyectos para volver a soñar y la alegría de comprobar la maravillosa familia y los buenos amigos que tengo. Gracias a todos por haberme hecho pasar ayer un día tan emotivo y divertido".

La publicación se ha llenado de felicitaciones y de muestras de cariño y apoyo, pero también de mensaje amargos como este: "Qué suerte, ojalá pudiera jubilarme tan pronto con lo has hecho tú... Pero claro los políticos. No me van a dejar jubilarme ni de viejo a este paso". Pero Rivera no ha dudado en contestar: "No... me voy a trabajar de nuevo, sin derecho a paro y a volver a empezar. Un saludo".