19 nov 2019

Toñi Moreno está viviendo un sinfín de emociones en este año. Tantas, que a veces unas se le solapan con otras, dejando a algunas de las más importantes en el olvido momentáneo. Ayer, uno de esos olvidos le causó un enorme disgusto en una de sus noches más especiales: esa en la que recogía su Premio Iris por su buen trabajo como presentadora y su cercanía.

Toñi Moreno subía al escenario y, en su discurso, hablaba de su padre: "Cuando mi padre enfermó, yo cada vez que iba a verlo, sabía que él sabía que no tenía mucha solución. Cada vez que iba yo siempre decía: '¿Qué le cuento? ¿Qué le cuento hoy para que se olvide de lo que le está pasando? ¿Le cuento algo divertido o le cuento una tragedia mayor para que él piense que lo que le está pasando a él no es tan grave?".

Sin embargo, con la emoción del momento y del recuerdo, se le pasó dedicarle este reconocimiento a su progenitor. Una vez acabada la gala, lo manifestaba con enorme pesar: "Me he puesto tan nerviosa cuando he subido que se me ha olvidado lo más importante, que es dedicárselo a mi padre. Vengo con un disgusto". Una anécdota, porque hay cosas que, bien sabe Toñi, no hace falta expresarlas para que se sepan.

La presentadora de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', entre otros formatos (porque si de algo puede presumir la gaditana es de que no le falta trabajo), también quiso dejar un emotivo mensaje en Instagram una vez templados esos nervios. Concretamente, esta mañana, con los sentimientos reposados.

"Me he despertado aún en un sueño. GRACIAS GRACIAS GRACIAS. GRACIAS a @academiadetv por el premio , a @canalsurradiotv @telemadrid @mediasetcom por confiar en mí ... a toda la gente que me quiere , a mi familia y amigos ... no puedo sentirme mas afortunada. Y gracias a @virginiaabzueta porque con su creación me hizo sentir segura. Me encantó su traje de chaqueta y sobre todo su pasión y entusiasmo por la vida. GRACIAS", se pude leer junto a un par de fotos de anoche (una de ellas, con los colaboradores de 'Sálvame' que recogieron también su estatuilla).