16 oct 2018

Telecinco está celebrando una campaña de concienciación para aceptar los problemas de salud mental. Uno de los rostros que ha querido ofrecer su testimonio, ha sido Toñi Moreno, que ha decidido confesar que ella también ha padecido alguna dolencia de este tipo.

"Yo he tenido depresión. Yo he sido ese uno de cada cuatro", son las palabras con las que pretende ser más cercana. Estas declaraciones las ha realizado en su programa, pero lo cierto es que, además, ha concedido una entrevista al respecto a 'Look' en la que da más detalles.

"Estoy muy contenta porque me ha llamado mi casa para decirme si quería participar en esta campaña, y creo que era la campaña en la que yo tenía que participar, salud mental. Yo, como siempre he contado, pasé por una depresión", asegura la conductora de 'Viva la vida'.

Sin duda, un bache por el que pasó hace tiempo que tiene más que superado. Máxime cuando, ahora, se encuentra en un momento de lo más dulce de su vida profesional.

