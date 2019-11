19 nov 2019

¿Se le ha despertado ahora el instinto paternal o es algo que ya viene de antes? Debería contestarlo él (y lo hizo), pero lo cierto es que no son pocos los que se sorprenden de que, con la cantidad de entrevistas que ha dado Mario Casas durante los más de dos años que ha sido pareja de Blanca Suárez.

Recordemos que la ruptura la conocimos hace un mes escaso. Y que algunos medios aseguraron haber visto cómo a la actriz se le deslizaba una lágrima tras hablar de él en un evento poco antes de que se hiciera público ese punto y final. Ahora, él ha hecho su primera intervención en televisión, en 'El Hormiguero', y lo ha dicho alto y claro: "Tengo ganas de ser padre".

Cómo no, comienza el baile de preguntas: ¿tiene ya con quien y por ese se produjo aquella separación que nos pilló a todos mirando a otro lado? No lo parece. Mario está tranquilo y en plena promoción de 'Adiós', la película que estrena este viernes en los cines. "Me he planteado muchas veces la paternidad, pero no ha podido ser aún", añadía.

Aunque, como es un clásico ya del programa, el presentador, Pablo Moto, quiso tener su cuota de protagonismo y las redes cargaron con dureza contra él. Estaban hablando de los cambios de peso que ha tenido que experimentar por sus últimos trabajos y aludía a las fluctuaciones entre comentarios que eran tildados de vergonzosos en las redes sociales.