21 nov 2019

Fue un drama internacional. Los más románticos, incluso, dudaron de si existía el amor para toda la vida. La ruptura de Angelina Jolie (así hablaba por primera vez de su divorcio) y Brad Pitt en septiembre de 2014, no se la esperaba nadie. Pero sucedió. Desde entonces, se les ha relacionado, de manera tímida y sin que ninguno de los dos haya dado el paso de presentar una relación oficial. Y eso que hubo un momento en el que varios medios se pusieron insistentes con la idea de que él le habría dado una nueva oportunidad a Jennifer Aniston (o ella a él).

Pero, ahora, unas imágenes han puesto en preaviso a la prensa internacional. Unas fotos que podrían ser las primeras del presunto romance de Brad con una actriz, Alia Shawkat, protagonista de la serie 'Arrested Development' y 26 años más joven que él.

Aunque por el momento ninguno de los dos (ni siquiera su entorno) se han pronunciado, lo cierto es que fueron vistos juntos por primera vez el pasado mes de septiembre. En aquella ocasión, acudieron en Los Ángeles al estreno de la obra de teatro 'A Play is a Poem'. A finales de octubre, también asistieron a ver 'The New One'. Allí, se hicieron un 'selfie' con el responsable del espectáculo, Mike Birbiglia. Y saltaron las alarmas.

El 17 de noviembre, era una exposición a la que asistían. De nuevo, había fotos colgadas en Instagram por parte del una política con la que coincidieron. Meral Melika Duran subía unas imágenes y, al lado, escribía: "Apoyando a las artes y a los artistas, como siempre. Gracias Brad Pitt por acompañarnos. Tuve el placer de presentarle a mi gran amigo, el artista Martin Werthmann. Tuve una conversación muy interesante con Brad. Me gusta su actitud positiva".

¿Son suficientes estas citas para confirmar el romance? Obviamente, no, pero dan ciertas pistas sobre las intenciones de ambos de hacer cada vez más sólida una relación que podría ser la definitiva con la que Brad curase las heridas de su complicado divorcio con Angelina.