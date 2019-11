22 nov 2019 Carlos Pérez Gimeno

Compartir en google plus

Macarena y Aldo forman un magnifico equipo, tanto a nivel personal como profesional. Llevan juntos diez años y se casaron en el año 2013, tienen un hijo, Dante, que tiene 4 años, y de momento no tienen tiempo para aumentar la familia.

Acaban de ver hecho realidad uno de sus sueños, se trata de el túnel del viento. Un espacio donde se entra y puedes volar, es una experiencia única, y para celebrarlo organizaron una gran fiesta en Zaragoza, a la que asistieron unos 400 invitados.

Corazón ¿Cómo surgió este proyecto?

Aldo Hace 8 años nos asociamos con Juan Baldric, él tenía uno en Ampuriabrava (Gerona), y nosotros estuvimos tres meses con él llevando la comunicación, y decidió rescindir la sociedad y crear nuestra propia marca.

Corazón ¿Por qué Zaragoza?

Macarena Hay varias razones. Una de ellas porque era un lugar estratégico, porque Zaragoza está entre Madrid y Barcelona, es una capital de provincias muy importante. Un lugar de reunión entre Aldo y yo, a medio camino entre ambos, que vivo a caballo entre Madrid y Barcelona.

Corazón ¿Qué sienten cuando vuelan?

Aldo Es la máxima libertad y llevar el cuerpo a dónde quieres estar. El túnel del viento es en formato pequeño, pero cuando estamos en el cielo, te giras y aprietas y vas a 250 por hora y puedes desplazarte, eres un pájaro.

Macarena La diferencia es que Aldo lo hace muy bien, yo todavía estoy aprendiendo.

Corazón ¿Quién arrastró a quién?

Macarena Aldo me arrastró a mí. Cuando le conocí, él ya era paracaidista. Yo también lo fui hasta que me quedé embarazada.

Corazón ¿Cuánto tiempo llevan practicando esto?

Aldo Yo llevo 15 años saltando de aviones y tengo unos 7.000 saltos.

Macarena Cuando él se tira, yo estoy muy tranquila.

Corazón ¿Quién está más loco de los dos?

Macarena Él

Aldo está más loco que yo"

Corazón ¿Su hijo vuela?

Macarena Sí claro, nos lo pidió él.

Aldo Sí yo hubiera tenido de pequeño esto me hubiera parecido el mejor juguete del mundo.

Corazón Aldo, usted está en Barcelona y Macarena en Madrid, ¿cómo se organizan?

Aldo Con el AVE, con la abuela, con la nanny, lo tenemos bien montado.

Corazón ¿Llevan bien la distancia?

Aldo Perfecto, porque mantiene la pasión siempre viva. Nosotros organizamos la semana los viernes, y cada semana es una epopeya nueva y nos lo vamos montando. Hay un equilibrio que funciona.

Corazón ¿Ese es el secreto de su matrimonio?

Macarena El secreto del matrimonio es la admiración. Lo digo de verdad. Tienes que admirar a la persona con quién estás, y no solo a nivel personal. A mí Aldo me parece el mejor paracaidista del mundo, y también la persona más creativa e ingeniosa.

Aldo Macarena es un camaleón social, es una maravilla, se adapta a todo; desde una acampada hippy, a una butifarrada de pueblo o un fiestón en un palacio. Además de ser para mí la mejor actriz del mundo.

Corazón ¿Se animan a tener otro hijo?

Macarena A mí me gustaría tener más, pero trabajo mucho y ahora no es posible. Tengo que planificarme.

Aldo Ya se verá. A mí también me gustaría, pero hay que buscar el momento.

Corazón ¿Cuántos animales tienen?

Aldo Tres alpacas, dos emús, un cerdo, cuatro patos, 30 gallinas, tres caballos y tres perros.

Macarena ¿De verdad has contado que tenemos 30 gallinas?

Aldo Sí, las tengo contadas. Lo que ocurre es que el zorro de vez en cuando se zampa un par. El cerdo se llama Patata, es como un perro, entra en casa, come, tira la basura, nos roba….

Corazón Estáis dando a vuestro hijo una infancia maravillosa, volando y rodeado de animales.

Aldo Cuando tienes hijos recreas tu propia infancia y la mejoras.

Macarena Vivir rodeado de animales es lo mejor.

Corazón ¿Qué piensan cuando leen que son la pareja más excéntrica del panorama nacional?

Aldo Bueno, no sé. Busco otras parejas y cierto es que no las encuentro. No nos molesta nada a ninguno de los dos.