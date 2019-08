6 ago 2019 sara corral

La actriz de 'La que se avecina', está pasando un mal momento. Y es que su perrita, Costra, ha desaparecido dejando a la actriz y a su marido, Aldo Comas con el "corazón en un puño". Por lo que ambos no han dudado ni un instante en pedir ayuda a través de sus cuentas personales de Instagram rogando colaboración para que la pequeña vuelva a su casa.

"Mi perra Costra se ha vuelto a ir de casa!!! Importante: Tiene una costra en la cabeza. Por la zona de La Jonquera, Cabanas, Capmany, san Climent , Alto ampurda. Por favor, si la ha visto alguien llamar al teléfono +34 681 045 018 ( no es mi teléfono)", escribía la actriz su publicación donde puede vérsela con su perrita.

Sus compañeros y fans no han dudado en mandar mensajes de apoyo y cariño hacía la joven. Luis Merlo, Marta Hazas, Nerea Barrosa o Itziar Castro han sido algunas de las caras conocidas que han comentado en la instantánea.

"Costra aún no ha aparecido. Se ha perdido por la zona de Sant Climent, Mollet de Perelada, Cabanes, Espolla", escribía la actriz. Hasta el momento no se ha vuelto a pronunciar, y no sabemos si Costra finalmente habrá aparecido.

Mucho ánimo Macarena, ojalá aparezca pronto.

