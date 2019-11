22 nov 2019

La sección 'Con M de Mujer' que se desarrolla cada jueves en el plató de 'Sálvame' está poniendo sobre la mesa ciertos comportamientos machistas de nuestra sociedad que realizamos por mera costumbre. Ayer, María Patiño contaba una experiencia personal que tenía que ver con su hijo y que le ha provocado gran daño al sentirse cuestionada como madre.

"Lo he vivido desde hace muchísimos años, yo me he visto cuestionada por gente de mi entorno profesional por el hecho de trabajar en Madrid y tener que depender de los abuelos para la crianza de mi hijo", comenzaba lo que era un desahogo auténtico.

La presentadora de 'Socialité' continuaba sacando fuera su experiencia: "No lo he querido compartir públicamente. No sabéis lo que a mí me han llegado a decir gente normal, con profesiones, con estudios… y he tenido un sentimiento de culpa por luchar por mi profesión, buscar una independencia y un futuro para mí y para mi hijo que me ha costado sangre durante muchísimos años de mi vida. Y es muy injusto, porque yo tenía sensación de que era una persona egoísta que solo miraba por mí".

Patiño siempre ha preservado hasta el extremo la intimidad de Julio, su hijo. A sus 19 años, este sigue siendo la gran debilidad de María, que nunca lo ha descuidado. Cuando él era pequeño y tenía que vivir con sus abuelos, la colaboradora cogía todos los fines de semana el AVE de Madrid a Sevilla para estar a su lado.