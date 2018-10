11 oct 2018

María Patiño ha vivido uno de sus momentos más desesperantes en el plató de 'Sálvame'. Y es que la colaboradora ha confesado que está harta de los jueguecitos y las bromas de los responsables de realización del programa.

Algo que no es la primera vez que sucede, pero que esta vez ha sacado de quicio a Patiño. Sobre todo después de la terrible imagen en bucle que no paraba de aparecer en la pantalla grande del plató y tras lo que Patiño acabó dando un fuerte golpe sobre la mesa.

María Patiño se indignaba en pleno programa al ver lo que estaban haciendo con su imagen en realización. pinit

"Es alucinante" (...) "Hay alguien que me quiere destruir", confesaba la colaboradora visiblemente indignada. Mientras Jorge Javier trataba de controlar la situación y calmar a Patiño, pero no sirvió de nada. La colaboradora acabó por quitarse los zapatos y trepar hasta la parte de arriba de realización. Pero al verla llegar, no quisieron abrirle la puerta.

La imagen en bucle de María Patiño acabó por indignar aún más a la colaboradora. pinit

Esta vez Patiño se ha quedado con las ganas y ha tenido que continuar el programa como si no pasase nada. Algo que no le ha resultado nada fácil.

¿Habrá un próximo enfrentamiento de Patiño con la cúpula del programa? Tendremos que esperar para verlo.

