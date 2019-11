22 nov 2019

El pasado 26 de octubre, Melissa Jiménez y Marc Bartra daban la bienvenida a su tercer hijo, Max. No ha pasado ni un mes y la presentadora parece haberse afanado por recuperar su figura de manera exprés y casi milagrosa. Si no, fíjense en la última (y tierna) foto que ha compartido en su cuenta de Instagram.

Melissa aparece en un juego de sombras, elevando al bebé al aire, dándole un beso en la frente y se observa cómo de bien está llevando ese postparto. Aunque, a decir verdad, tampoco nos extraña, porque en las otras dos ocasiones en las que ha sido mamá, lo ha llevado de una manera idéntica.

Esta es la imagen con la que Melissa muestra a su bebé, y la recuperación tras ese tercer parto. pinit instagram.

Para alguien como ella, que no descuida ni la alimentación ni la práctica del deporte, no debe haber sido complicado regresar a una rutina que le devuelva, a la vez que la figura, el orden que eso otorga. No hay nada más que verla.

Con la llegada de Max, Melissa y Marc han alcanzado la familia numerosa. Uno de sus planes cuando, el 18 de junio de 2017 y ya siendo padres de la mayor de sus criaturas, se daban el 'sí, quiero' en una romántica boda celebrada en una finca en Argentona, a unos kilómetros de Barcelona.