22 nov 2019

Dos mujeres separadas por dos siglos, pero con mucha problemática que compartir. Silvia Abascal regresa al teatro Español con 'Ecos' y lo hace tras pasar un año dedicada a su hija Leona, la causante del gran cambio de su vida.

Corazón Pasan los siglos y parece que hay cosas que no cambian. Al menos en el mundo de las mujeres y lo que refleja en la obra ‘Ecos’ que actualmente representa en el Teatro Español de Madrid. ¿Lo cree así?

Silvia Abascal A pesar de las diferencias de épocas, de la victoriana a la contemporánea, las dos protagonistas (su compañera de cartel es la actriz Nur Levi) viven bajo una situación de sometimiento bajo la visión de los hombres y las dos deciden buscar su lugar, batallar por encontrar su puesto en la sociedad y eso que hay dos siglos de distancia entre ambas.

C. ¿Cree que las mujeres nacemos con la etiqueta de luchadoras? ¿Incluso contra nosotras mismas?

S.A. La mujer lleva reivindicando su lugar y la igualdad desde su nacimiento porque, por el simple hecho de ser mujeres, ya sufrimos esas desigualdades, maltratos o asesinatos y eso permanece a día de hoy. De ahí lo sorprendente de esta función, que pasan los siglos, pero hay cosas que no se superan. Es verdad que en algunas cosas claro que hemos avanzado pero en otras todavía seguimos discriminadas por nuestro género.

C. También marca mucho la diferencia el lugar del mapa donde una mujer nazca. A fin de cuentas no es lo mismo estar en España o en los países islámicos…

S.A. Por supuesto. Hay lugares donde las mujeres no pueden ni hablar, o existe la ablación del clítoris, pero aquí también tenemos cada día noticias de violencia machista.

C. ¿En su biografía hay algún pasaje incómodo en ese sentido? ¿Le han cortado las alas por ser mujer?

S.A. No he vivido una situación muy dramática pero sí he tenido que soportar ciertos comentarios o ver cómo incluso en mi profesión los hombres cobran más.

C. ¿Me confirma entonces que entre actores también hay diferencia salarial por cuestión de género?

S.A. Sí, claro que pasa. Luego también hay diferencias más a nivel de detalles que vives. Como ahora que he sido madre y muchos medios me preguntan si mi pareja me ayuda con el bebé. ¿Pero es que acaso a los hombres se les pregunta si su mujer les ayuda con el niño? Cosas así se viven a diario. Supongo que esto irá evolucionando y se cambiarán ciertos conceptos ya que el último movimiento de las mujeres ha movilizado a la sociedad con un ‘basta ya’ en el que en primera fila también tienen que estar los hombres, ya que si no es así no tendría éxito.

